Instalan PMU por intoxicación masiva de habitantes de calle con licor artesanal en Barranquilla

Barranquilla

Las autoridades de Barranquilla confirmaron que fue instalado un Puesto de Mando Unificado para hacerle seguimiento a los casos de intoxicación masiva de habitantes de calle en la ciudad.

Por la situación, 11 personas han muerto y varias permanecen en la unidad de cuidados intensivos.

El hecho se registró este miércoles 24 de septiembre, después de que un grupo de ciudadanos ingiriera una bebida alcohólica artesanal en el sector de ‘El Boliche’ en el centro de Barranquilla.

El PMU está integrado por la Secretaría de Salud, la Oficina de Gestión de Riesgo, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, la Secretaría de Gestión Social, Oficina para la Seguridad y Convivencia, y la Policía Metropolitana.

Adicionalmente, el Distrito dio a conocer que, se brindará acompañamiento a los familiares de los fallecidos, garantizando la sepultura vía auxilio funerario.