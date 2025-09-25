MinSalud cuestionó detrimento de los hospitales públicos en el Atlántico

Barranquilla

El ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo se refirió a la red de hospitales del departamento del Atlántico, cuestionando fuertemente el estado de las entidades.

El funcionario advirtió sobre el detrimento de los hospitales públicos en la región, asegurando que se estaban “sacrificando”, para favorecer las clínicas particulares y sus negocios.

“Desafortunadamente lo que tengo que decirles a ustedes es que no puedo entender que mientras prosperan los privados, el detrimento de los públicos lo nota uno inmediatamente”, afirmó.

Jaramillo cuestionó que lo “primero” sean los negocios y no la salud de las personas, explicando que, se dejó deteriorar la infraestructura hospitalaria.

Asimismo, planteó la posibilidad de trabajar de manera conjunta con la Gobernación del Atlántico para la recuperación del sistema departamental, que se encuentra intervenido.

“Creo que podemos trabajar con el gobernador Verano (…) Tuve la oportunidad de hablar con él”, indicó.

Adicionalmente, explicó que el Ministerio de Salud aportará lo necesario para el funcionamiento de los hospitales públicos.

Las declaraciones tuvieron lugar después de un recorrido del alto funcionario por los hospitales de Sabanalarga, Soledad y Barranquilla.

“No se justifica que exista tanto potencial, tantas posibilidades (…) dicen que no hay camas pediátricas, que no hay camas de ginecología, que no hay camas para las maternas, que no hay camas para los adultos mayores. Aquí, en todo este recorrido que hice de cuatro hospitales, lo que hay son camas, lo que hay es posibilidad y potencial para poder atender a la gente”, mencionó.