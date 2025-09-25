Nueva masacre en el Catatumbo: Tres hombres que transportaban combustible fueron asesinados

Norte de Santander

La región del Catatumbo amaneció este 25 de septiembre con una nueva masacre. El hecho se presentó la noche anterior, en el sector conocido como Llano Grande, jurisdicción del municipio de Convención, Norte de Santander.

Hombres que se identifican como integrantes del Frente 33 de las FARC y quienes aseguran están siguiendo las ordenes de “Richard Suárez”, interceptaron el vehículo donde se movilizaban tres personas, quienes transportaban combustible, los obligaron bajarse del automotor, los amarraron de manos y pies. Posteriormente proceden a hablar frente a la cámara e indicar que, “quienes no colaboren, se les va a estar dando plomo”.

El hombre que tomó la vocería en el video, le dice a otro, a quien identifica como “Negro”, que ejecute la masacre.

Las tres víctimas fueron asesinadas y posteriormente, los hombres de esta organización criminal, proceden a incinerar el vehículo, en medio de la vía.

De momento, el Ejército junto al inspector, están tratando de ingresar a la zona. Aún se desconoce las identidades de las víctimas.