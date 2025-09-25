Pacto Histórico cancela consulta presidencial interna de octubre y solo se medirá en Frente Amplio

Ante las dificultades jurídicas en el Consejo Nacional Electoral, el Pacto Histórico ya no realizará consulta interna para las presidenciales de 2026, y se buscaría otro mecanismo. Así pues, se va a priorizar la consulta del Frente Amplio, en marzo, para escoger al candidato presidencial del petrismo.

En todo caso, sí se realizará consulta interpartidista para definir a los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes.

Noticia en desarrollo.