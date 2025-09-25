Candidatos del Pacto Histórico podrán inscribirse en consulta presidencial tras orden judicial

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó a la Registraduría y al CNE autorizar la inscripción de los candidatos del Pacto Histórico en la consulta presidencial interna programada para el 26 de octubre, incluyendo a la Colombia Humana.

“Ordenar a la Registraduría y al CNE abstenerse de ejecutar actos que impidan o difieran la inscripción aquí autorizada por razón del condicionamiento suspendido, sin perjuicio de los controles de verificación documental ordinarios”, dice el documento.

Se trata de una medida cautelar que aún no resuelve de manera definitiva la tutela presentada por varios miembros de la colectividad, entre ellos Gustavo Bolívar y Carolina Corcho.

En el fallo, con ponencia de la magistrada Karen Lucía Castro, se ordena a la Registraduría permitir la inscripción de candidatos del Pacto Histórico a la consulta presidencial interna prevista para el 26 de octubre, incluyendo a los movimientos que habían sido excluidos.

Tanto la exministra de Salud como el exdirector de Prosperidad Social reclamaron haber sido excluidos de participar en la convocatoria de las consultas presidenciales, pese a que cumplen con todos los requisitos.

“De acuerdo con lo expuesto, la adopción de la medida provisional urgente se justifica, pues solo de esa manera se evita la consumación de una afectación grave, cierta e irreversible a los derechos fundamentales invocados y que el fallo que se adopte no sea inocuo, en tanto el calendario electoral avanzaría sin los accionantes en igualdad”, se lee en el documento.