Bolívar tras decisión del CNE: “La consulta del pacto sigue, esa no es una decisión imparcial”

Se recuerda que El Consejo Nacional Electoral decidió este 17 de septiembre la aprobación de la personería jurídica del Pacto Histórico, que a partir de ahora funcionará como partido único.

La decisión no incluyó la solicitud de fusión de la Colombia Humana, movimiento que había hecho parte de la coalición en anteriores elecciones.

Con la resolución, varios líderes de ese sector no podrán postularse en la consulta para escoger al candidato presidencial único del Pacto Histórico. Entre los nombres que quedarían por fuera están la ministra de Ambiente, Susana Muhamad; el exsenador Gustavo Bolívar y la exsenadora Gloria Flórez.

Gustavo Bolívar dijo, que no van a aceptar esa resolución. “Esa resolución es una clara decisión de dividir el pacto histórico, porque las encuestas nos están acompañando. La buena noticia para nuestra gente es que no vamos a aceptar la resolución si no meten a la Colombia Humana”

Disputa con Daniel Quintero

Gustavo Bolívar, dijo que en la coalición hay un candidato que no es de izquierda y es un debate que se está dando, porque Daniel Quintero debía estar en la consulta del frente amplio, sin embargo, vamos a dar la pelea para que Quintero no se quede con el pacto histórico. “Es difícil de sobrellevar, porque yo hice campaña contra Rodolfo Hernández está imputado por corrupción y ahora Quintero porque es de izquierda hay que acompañarlo. Yo estoy dando ese debate no debemos aceptar apoyo de personas imputada”, dijo Bolívar.

“No estoy de acuerdo con las propuestas de cerrar el congreso eso no es una visión de la izquierda y debemos defender las ideas”; concluyó Gustavo Bolívar.