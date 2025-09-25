Deportes

Palmeiras vs. River Plate 🔴EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Copa Libertadores

El equipo argentino busca remontar un 1-2 en contra en su visita al Allianz Parque de São Paulo.

Juan Fernando Quintero y Jose López durante el River Plate vs. Palmeiras. FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images

Juan Fernando Quintero y Jose López durante el River Plate vs. Palmeiras. FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images / Marcelo Endelli

Fabian Macias

Este miércoles, 24 de septiembre, Palmeiras recibe a River Plate por la vuelta de los cuartos de final de Copa Libertadores

El equipo ‘millonario’ buscará remontar un 1-2 en contra tras perder la ida en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

El equipo ‘paulista’ de Abel Ferreira cuenta con Vitor Roque como principal referencia ofensiva, mientras que el combinado argentino de Marcelo Gallardo tendrá bajas importantes como Sebastian Driussi, Germán Pezzella y Gonzalo “Pity” Martínez.

Siga el minuto a minuto del partido a continuación:

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad