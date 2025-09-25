Palmeiras vs. River Plate 🔴EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Copa Libertadores

Juan Fernando Quintero y Jose López durante el River Plate vs. Palmeiras. FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images / Marcelo Endelli

Este miércoles, 24 de septiembre, Palmeiras recibe a River Plate por la vuelta de los cuartos de final de Copa Libertadores

El equipo ‘millonario’ buscará remontar un 1-2 en contra tras perder la ida en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

El equipo ‘paulista’ de Abel Ferreira cuenta con Vitor Roque como principal referencia ofensiva, mientras que el combinado argentino de Marcelo Gallardo tendrá bajas importantes como Sebastian Driussi, Germán Pezzella y Gonzalo “Pity” Martínez.

Siga el minuto a minuto del partido a continuación: