Palmeiras vs. River Plate 🔴EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Copa Libertadores
El equipo argentino busca remontar un 1-2 en contra en su visita al Allianz Parque de São Paulo.
Este miércoles, 24 de septiembre, Palmeiras recibe a River Plate por la vuelta de los cuartos de final de Copa Libertadores
El equipo ‘millonario’ buscará remontar un 1-2 en contra tras perder la ida en el Estadio Monumental de Buenos Aires.
El equipo ‘paulista’ de Abel Ferreira cuenta con Vitor Roque como principal referencia ofensiva, mientras que el combinado argentino de Marcelo Gallardo tendrá bajas importantes como Sebastian Driussi, Germán Pezzella y Gonzalo “Pity” Martínez.