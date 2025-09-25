Presidente de la Corte Suprema critica “presiones políticas” y “ataques” contra la justicia

En el marco del acto de posesión de la nueva magistrada Adriana Consuelo López, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, hizo duros cuestionamientos a los sectores que han venido realizado presiones a la justicia y sus decisiones.

El magistrado Tejeiro advirtió que “minar” la confianza en las instituciones judiciales representaría dejar “desprotegidos” a los ciudadanos.

En criterio del magistrado Octavio Augusto Tejeiro, tales “presiones políticas” y de “diversa índole” se han convertido en uno de los “retos y desafíos” más importantes que están afrontando los jueces del alto tribunal de la jurisdicción ordinaria.

“Surgen presiones políticas y de diversa índole y también de diversa procedencia, prolifera la desinformación constante, se ataca a la justicia y abundan los juicios paralelos. A lo largo de la justicia esta ha sido asediada” dijo el magistrado.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia agregó además que siempre propenderán porque la justicia sea accesible y efectiva, sin distinción de raza, partido, género, religión o condición social.

Asimismo Tejeiro Duque resaltó que con la posesión de la magistrada López Martínez, quien integrará la Sala Laboral, ha quedado completada en su totalidad la Corte Suprema con sus 23 magistrados titulares.