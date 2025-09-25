Primera orden de captura por actos sexuales contra un animal

La Policía ejecutó una orden de captura en contra de un ciudadano procesado por hechos que atentaron contra la integridad de un animal.

De acuerdo con la investigación, el sujeto robó una perrita de nombre Keila y posteriormente la sometió a actos de abuso sexual, ocasionándole graves lesiones que comprometieron su integridad física.

Un juez de la República emitió la respectiva orden de captura.

Una vez lograda la ubicación del sujeto se hizo efectiva en el sector de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá, por los delitos de lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal agravado en concurso heterogéneo con el delito de hurto agravado.

Esta es la primera medida de aseguramiento que se da por actos sexuales a animales en el país.