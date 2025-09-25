Procuraduría inspecciona Ecopetrol en presencia de Ricardo Roa por cuestionamiento a contrato de gas

La Procuraduría General de la Nación adelantó este jueves, 25 de septiembre, una inspección a las oficinas de Ecopetrol, atendida directamente por el presidente de la compañía, Ricardo Roa, y toda la administración de la estatal petrolera.

La inspección se realizó en el marco del seguimiento preventivo al posible contrato de gas entre la firma filial de Ecopetrol, Hocol, y la empresa Gaxi S.A., a la cual ha sido ligada el coronel (r) Juan Guillermo Mancera.

El posible contrato, frente al cual ya hay un entendimiento entre las dos partes, ha estado envuelto en polémica por cuenta de la posible relación de Mancera con la operación de compra de un apartamento por parte de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, al empresario Serafino Iacono.

En la inspección realizada por la Procuraduría Delegada, al mando del procurador Marcio Melgosa, se recabará información sobre el posible contrato con miras a verificar y/o advertir eventuales inconsistencias o irregularidades.

“La visita tiene por objeto recolectar toda la información necesaria para el ejercicio de la función preventiva sobre el asunto mencionado, para lo cual esta Procuraduría Delegada requerirá información y documentación, formulará inquietudes y preguntas, y presentará observaciones, recomendaciones y sugerencias” señala el documento de notificación de la visita.

El ente de control aclaró que solamente busca analizar diversos cuestionamientos que se han posado sobre el posible contrato, lo cual no representa coadministrar ni nada por el estilo.