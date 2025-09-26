Cabecilla del Clan del Golfo, alias ‘Bambero’ fue capturado llegando a Pereira

En una operación conjunta entre la Policía Metropolitana de Pereira y la Dijin, fue capturado Charlin Arroyo Rodallega, alias ‘Bambero’, señalado como presunto cabecilla urbano del Clan del Golfo en el departamento del Valle del Cauca.

De acuerdo con la información de inteligencia, alias ‘Bambero’ tenía como propósito fortalecer la presencia del Clan del Golfo en Risaralda, especialmente en los municipios de Pereira y Dosquebradas, mediante la creación de alianzas con organizaciones delincuenciales locales.

La investigación también confirma que los planes de expansión de esta organización desde Antioquia, van centrados a varios municipios, con el objetivo de establecer una ruta estratégica que conecta el Eje Cafetero con el Chocó y el Valle del Cauca, para facilitar el tránsito de estupefacientes, armas y otros delitos conexos.

El coronel Óscar Ochoa, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Pereira, indicó que la captura se llevó a cabo sobre la vía que comunica a La Virginia con Pereira, en el sector conocido como Coconí, donde las autoridades interceptaron el vehículo en el que se movilizaba este hombre.

“Ya lo teníamos identificado, estábamos en un trabajo investigativo que se llama la Burbuja número uno contra el Clan del Golfo, que es Interregional, Antioquia, Choco, Valle, Risaralda. Lo capturamos producto de un trabajo de inteligencia acá desde Pereira y ya sabíamos que venía desde Belén de Umbría, iba a pasar por la Virgen y lo interceptamos.”

Con la detención de alias ‘Bambero’, ya son 50 los integrantes del Clan del Golfo capturados en el departamento en lo que va del año. Además, se resalta la neutralización de alias ‘Colonia’, considerado el principal responsable del plan de expansión de esta organización hacia Risaralda, quien fue abatido en zona rural del municipio de Guática durante un operativo de las autoridades.