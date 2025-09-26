Capturan a seis personas por robo de motos en el norte de Bogotá

Bogotá

En el barrio San Fernando, uniformados de la estación de Policía de Barrios Unidos, capturaron a seis personas, señaladas de participar en el hurto de motocicletas.

El operativo se realizó luego de que una víctima alertará a las autoridades sobre el robo de su vehículo mediante atraco. Gracias a la señal de GPS, el vehículo fue ubicado en una vivienda del sector.

Con autorización del propietario del inmueble, la Policía ingresó al primer piso y halló ocho motocicletas, dos de ellas con reporte de hurto. En el lugar, los uniformados sorprendieron a seis personas que se encargaban de desarmar los vehículos y extraer accesorios.

Entre los capturados se encuentran cuatro ciudadanos extranjeros y dos colombianos, quienes fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con los elementos recuperados. Dos de los detenidos tienen antecedentes por hurto.

“Se avanza en la verificación de los demás vehículos incautados, con el apoyo del personal de automotores de la Policía Nacional”, señaló el coronel Jorge Armando Arizal, comandante de la estación de policía de Barrios Unidos.