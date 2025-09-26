Desde el Hospital Infantil de Caldas anuncian cierre de camas hospitalarias y de cuidado intensivo

Manizales

El Hospital Infantil de Caldas ha notificado el cierre de 15 camas de hospitalización y 3 de la Unidad de Cuidado Intensivo pediátrica, teniendo en cuenta que este mismo centro asistencial ya había suspendido servicios previamente.

La directora Territorial de Salud de Caldas, Natalia Castaño Díaz, expresó su preocupación sobre la gravedad de la crisis que enfrenta el sistema de salud en el departamento.

La funcionaria explicó que la crisis se relaciona directamente con la falta de pagos a las instituciones prestadoras de servicios de salud como es el caso de Nueva EPS, lo que ha generado dificultades para garantizar la continuidad de la atención.

“Desde la Dirección Territorial de Salud de Caldas y la Gobernación de Caldas recibimos la notificación por parte del Hospital Infantil. Esto se suma a la gran crisis de salud que vive nuestro departamento, pues no es la única institución que ha cerrado sus puertas a la atención de nuestra población”, explicó Castaño.

Llamado a la Supersalud y al gobierno nacional

“Un desacierto muy grande de parte de la Supersalud es instar a los hospitales a que continúen prestando el servicio, sin asegurar los recursos necesarios. No se trata de una presión para recibir pagos, sino de la imposibilidad de contar con especialistas, médicos, enfermeras, auxiliares, proveedores e insumos básicos para garantizar una atención eficiente y de calidad”, afirmó la Directora de la Territorial de Salud.

Insistió que hay preocupación frente a la falta de soluciones estructurales a esta crisis por parte del gobierno nacional, ya que está arrasando con la población e impidiendo el ejercicio digno de la profesión de salud en en el territorio caldense.

Bajo este panorama, las autoridades departamentales reiteran el llamado urgente al gobierno central para adoptar medidas inmediatas que permitan garantizar la atención oportuna, segura y de buena calidad.