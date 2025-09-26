“El aeropuerto Rafael Núñez dejó de ser un aeropuerto eficiente”: alcalde de Cartagena

Crece la controversia por las obras de ampliación del aeropuerto de Cartagena que debían iniciar el primero de marzo. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se refirió al tema durante el congreso de Fenalco en Medellín y aseguró que la ciudad lo que necesita es una nueva terminal portuaria.

El mandatario, advirtió que la ampliación no resuelve lo estructural, pero sí afecta a las comunidades vecinas.

“Tenemos 20 meses, 25 días de estar discutiendo con el gobierno nacional para que por fin le dé el visto bueno al nuevo aeropuerto de la ciudad. La ciudad necesita un nuevo aeropuerto, ustedes lo sufren, ustedes saben que el aeropuerto Rafael Núñez dejó de ser un aeropuerto eficiente”, sostuvo.

Así mismo indicó que “la gran discusión nosotros con el gobierno es que se quiere hacer una inversión millonaria en las mejoras del aeropuerto Rafael Núñez sin autorizarnos el nuevo aeropuerto. Es decir, el tiempo de la intervención para el aeropuerto Rafael Núñez es el tiempo que se requiere para tener un nuevo aeropuerto, entonces hemos dicho por qué esa hazaña, esa disposición de negarle a la ciudad lo que más nos importa”.

Entre tanto, la ANI envió un derecho de petición al distrito donde enfatiza en que para poder avanzar con las obras de ampliación del aeropuerto de Cartagena se deben hacer unas concesiones de espacios (vías) por ser de utilidad pública, lo que fue calificado como injusto por el alcalde con las comunidades vecinas.