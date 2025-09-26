Eslovenia declaró a Netanyahu persona no grata por su violación del derecho humanitario

El Gobierno de centroizquierda de Eslovenia declaró persona non grata al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, contra el que ha dictado una prohibición de entrar al país, al entender que está violando el derecho humanitario internacional, informa la agencia STA.

“Con esta acción, Eslovenia confirma su compromiso con el derceho internacional, los valores universales de los derechos humanos y una política exterior coherente y basada en principios”, explicó la secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Neva Grašič.

La secretaria de Estado declaró que contra el jefe del Gobierno israelí se han dictado las mismas sanciones que contra dos de sus ministros, que el pasado julio fueron declarados personas non grata.

Grašič recordó que contra Netanyahu se están llevando a cabo procedimientos por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y que la Corte Internacional de Justicia determinó el 19 de julio de 2024 que varias políticas y prácticas israelíes violan tanto el derecho internacional humanitario como los derechos humanos.

También mencionó el informe de la comisión de investigación independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que concluyó el 16 de septiembre que Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y lesa humanidad.

Eslovenia reconoció en junio de 2024 al Estado de Palestina y el pasado julio declaró a dos ministros del Gobierno israelí personas non grata.

Un mes después impuso un embargo de armas a Israel e introdujo una prohibición a las importaciones de bienes producidos en los territorios palestinos ocupados por Israel.

El Gobierno esloveno aprobó una contribución para el funcionamiento de la Autoridad Palestina por valor de 1,2 millones de euros, que formará parte de la iniciativa de Francia, España, Noruega y Arabia Saudí para garantizar su sostenibilidad financiera.

