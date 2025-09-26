Fósil de tiburón gigante encontrado en Colombia es el más antiguo del mundo

Tras 7 años de trabajo investigadores de la Universidad Nacional y del Servicio Geológico Colombiano, se logró determinar que el fósil de tiburón gigante, encontrado en Villa de Leyva (Boyacá) en 1993 por un campesino, es el más antiguo y completo del planeta.

De acuerdo con la investigación, en el altiplano cundiboyacense que antes era un extenso mar, habitaba una especie de tiburón de casi 7 metros de largo, cuyo nombre científico es Protolamna Ricautei y que fue reconstruido en Colombia.

Luego de 32 años de que Arquímedes Moreno, un habitante de la loma La Catalina, Vereda Cañuela de Villa de Leyva, encontrara el fósil y posteriormente lo entregara a la junta de acción comunal, inició una historia de conservación y de investigación científica que hoy permite s Colombia un importante aporte a la historia paleontológica de toda la humanidad.

Fue en 2015 que el fósil llegó a la Fundación Santa Teresa de Ávila y en 2018 pasó a la Universidad Nacional, donde fue objeto de investigación por parte de los paleontólogos María Eurídice Páramo Fonseca y Cristian Benavides Cabra, investigadores de la Universidad Nacional y el Museo Geológico Nacional del Servicio Geológico Colombiano.

La investigación los llevó a determinar que el hallazgo era de una legendaria especie, denominada tiburón lamniforme del Cretácico inferior, con características impresionantes como su longitud estimada en 6,65 metros y cuyo fósil hallado en Colombia conserva al menos 107 vértebras articuladas, múltiples dentículos (escamas de los tiburones), cartílago y tejidos blandos como músculos y piel.

Con este hallazgo, Colombia continúa en una senda de aportes paleontológicos al mundo, que se suman a los descubrimientos ya hechos de fósiles de ictiosaurios, plesiosaurios y tortugas marinas.