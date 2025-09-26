Fuerte temblor sacudió varias regiones de Colombia este jueves, 25 de septiembre

A través de su cuenta de X, el Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo sismo en el país.

En dicho reporte, la entidad estatal confirmó el sismo de magnitud 4.8 con epicentro en la región de Los Santos, en el Departamento de Santander.

De acuerdo Servicio Geológico Colombiano, este sismo tuvo una profundidad de 148 km.

¿Cómo activar la alarma sísmica en el celular?

Son varios los temblores que se han registrado en suelo colombiano durante los últimos días. Sin embargo, al parecer, han tenido una magnitud no superior a 4, es decir que no ha provocado grandes daños de infraestructura o heridos.

Aunque el Servicio Geológico Colombiano, a través de su cuenta de X, informa los detalles de cada uno de los movimientos telúricos que se reportan, existe un aviso por parte de Google, que reciben todas aquellas personas que están al rededor del epicentro del sismo.

Esta herramienta emite una alerta sonora cuando detecta una onda sísmica que se aproxima a una zona determinada, lo que permite que los ciudadanos reacciones rápidamente al movimiento telúrico y tomar medidas de prevención y protección, así como también funciona como un apoyo a las autoridades en la prevención de víctimas fatales por eventos naturales como los terremotos.

Según la Red Sismológica Nacional de Colombia, esta alarma sísmica funciona gracias a una red de sensores que monitorea la actividad sísmica en tiempo real y envía la información a un centro de control. Este centro de control procesa los datos y determina la magnitud, la ubicación y el tiempo de llegada del sismo a las diferentes regiones. Luego, envía una señal a la aplicación instaladas en los teléfonos inteligentes para que emitan la alerta correspondiente.

¿Cómo activar la alerta de temblores en Android?

Si usted tiene un celular Android, puede activar la alarma sísmica integrada siguiendo estos pasos:

Abra la aplicación de “Ajustes” . Es el ícono que tiene forma de engranaje y que se encuentra en el menú principal o en la barra de notificaciones de su celular.

. Es el ícono que tiene forma de engranaje y que se encuentra en el menú principal o en la barra de notificaciones de su celular. Busque la opción de Emergencias. Puede estar dentro de otras opciones como Seguridad, Privacidad o Sistema, dependiendo del modelo y la versión de su celular.

Puede estar dentro de otras opciones como Seguridad, Privacidad o Sistema, dependiendo del modelo y la versión de su celular. Active la opción de “Alerta de Sismos”. Es el interruptor que le permite recibir notificaciones sobre situaciones de emergencia como sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, incendios forestales, entre otras. Asegúrese de que esté en posición verde o encendida.

Es el interruptor que le permite recibir notificaciones sobre situaciones de emergencia como sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, incendios forestales, entre otras. Asegúrese de que esté en posición verde o encendida. Seleccione el tipo y el nivel de alertas que desea recibir. Puede elegir entre diferentes tipos de situaciones de alerta, según el grado de riesgo y urgencia de cada una. También puede elegir el tono y el volumen de las alertas, así como si desea que vibren o no.

¿Cómo activar la alarma sísmica en IOS?

Si usted tiene un iPhone o un iPad, puede activar la alarma sísmica siguiendo estos pasos: