Un dron fue derribado a menos de un kilómetro de planta nuclear del sur en Ucrania

Un dron fue derribado y detonó a unos 800 metros del perímetro de la central nuclear del sur en Ucrania, situada a unos 350 kilómetros al sur de Kiev, informó este jueves el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.

Los inspectores del OIEA, estacionados en la planta cerca de la ciudad de Pivdennoukrainsk, detectaron 22 aeronaves no tripuladas en torno a la central, algunas de ellas a solo medio kilómetro de las instalaciones atómicas.

Según Grossi, este incidente vuelve a poner en evidencia los riesgos constantes para la seguridad nuclear en medio de un conflicto militar, en referencia a la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

La central del sur es una de las tres plantas nucleares operativas en Ucrania y actualmente sus tres reactores funcionan a plena capacidad.

Le puede interesar: Trump expresó su respaldo a la reelección de Javier Milei en 2027

Los inspectores del OIEA escucharon disparos y explosiones alrededor de la 01:00 local de la madrugada del jueves.

Por la mañana, los expertos de la agencia nuclear de la ONU visitaron la zona donde cayó uno de los drones y constataron un cráter de cuatro metros cuadrados y un metro de profundidad.

Varias estructuras metálicas resultaron dañadas por la metralla y las ventanas de algunos vehículos aparcados cerca del lugar quedaron destruidas.

Una línea eléctrica regional de 150 kilovoltios, que no estaba conectada a la central, fue dañada durante el incidente.

Le puede interesar: Trump expresó su respaldo a la reelección de Javier Milei en 2027

“Una vez más, los drones vuelan demasiado cerca de las centrales nucleares, poniendo en riesgo la seguridad nuclear. Afortunadamente, el incidente de anoche no provocó daños. La próxima vez quizás no tengamos tanta suerte”, advirtió Grossi, citado por el OIEA.

“Sigo instando a ambas partes a mostrar la máxima moderación militar en torno a todas las instalaciones nucleares importantes”, advirtió el director general del organismo, que estaba este jueves de visita en Moscú.

Escuche W Radio en vivo aquí: