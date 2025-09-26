Vence el plazo para pagar la tercera cuota del impuesto predial este 3 de octubre

La Secretaría de Hacienda informó que este viernes 3 de octubre vence el plazo para que los propietarios de predios en Bogotá, acogidos al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC), realicen el pago de la tercera cuota del impuesto predial.

En 2025, un total de 27.674 contribuyentes eligieron esta modalidad, que permite dividir la obligación tributaria en cuatro cuotas iguales durante el año, sin interés ni recargos, siempre que se cumplan los plazos establecidos.

El pago debe hacerse descargando el cupón desde la Oficina Virtual de la entidad y puede realizarse en línea a través de PSE o presencialmente en los bancos autorizados.

La Secretaría recordó que quienes no paguen oportunamente deberán asumir las cuotas acumuladas más los intereses. La cuarta y última fecha del calendario SPAC está programada para el 5 de diciembre de 2025.