Zelenski denunció violaciones del espacio aéreo ucraniano cerca de Hungría

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este viernes 26 de septiembre, que su Ejército ha detectado varias violaciones del espacio aéreo ucraniano por parte de drones de reconocimiento “que son probablemente húngaros”.

Según Zelenski, “las fuerzas ucranianas registraron violaciones” del espacio aéreo por parte de vehículos no tripulados en la zona adyacente a Hungría.

“Las evaluaciones preliminares sugieren que habrían estado llevando a cabo reconocimiento sobre el potencial industrial de las zonas de frontera de Ucrania”, dijo Zelenski tras ser informado por el jefe del Ejército, Oleksandr Sirski, de estos incidentes.

El presidente ucraniano ha pedido “informes urgentes sobre todos los incidentes registrados”.

Esta denuncia se produce después de que Ucrania prohibiera este viernes la entrada a su territorio a tres militares de alto rango húngaros, en respuesta a la decisión tomada por Budapest en julio de vetar a tres militares ucranianos por su supuesta responsabilidad en el proceso de reclutamiento forzoso durante el que murió un ciudadano ucraniano de origen húngaro cuyo caso fue denunciado por el Gobierno magiar.

Estos supuestos incidentes coinciden además con las perturbaciones que ha causado una supuesta actividad irregular de drones en Dinamarca, que ha tenido que interrumpir las operaciones en varios de sus aeropuertos en los últimos días debido a posibles avistamientos de vehículos no tripulados que también se han producido junto a instalaciones militares.

Copenhague no ha mencionado a ningún actor sospechoso, pero la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha encuadrado lo ocurrido en la “guerra híbrida” en que a su juicio están inmersos tanto Dinamarca como otros países europeos.

Ucrania ya anunció la primavera pasada la desestructuración de una red de espionaje supuestamente dirigida desde Budapest que habría tenido como misión estudiar las capacidades de defensa ucranianas cerca de la frontera con Hungría y tomar el pulso de la población de la región fronteriza de Transcarpatia, donde se concentra la minoría húngara de Ucrania.

Escuche W Radio en vivo: