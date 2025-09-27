El Atlético de Madrid goleó 5-2 al Real Madrid y le cortó el invicto en la Liga Española

Julián Alvarez celebra su gol ante el Real Madrid en el Wanda Metropolitano. FOTO: Angel Martínez/Getty Images / Angel Martinez

Julián Álvarez culminó su gran semana, guiando este sábado al triunfo al Atlético de Madrid, con un doblete en la goleada 5-2 de su equipo ante el Real Madrid en el gran derbi de la capital, en la 7ª jornada de la LaLiga.

Con esta derrota, el equipo blanco pierde su condición de invicto, aunque sigue líder con 18 puntos, a la espera de lo que pueda hacer el Barcelona, segundo con 16 unidades, ante la Real Sociedad el domingo en Montjuic.

El Atlético, que había protagonizado un inicio de campaña irregular con tres empates y una derrota, se acerca a los puestos de cabeza al subir al cuarto lugar, ahora con 12 puntos.

Los pupilos de Diego Simeone volvieron a demostrar su concentración en los minutos iniciales al pasar por encima de su rival, que no gozó de ninguna oportunidad hasta el tanto del astro galo Kylian Mbappé.

El noruego Alexander Sorloth avisó al principio en una jugada que casi logra rematar si no llega a meter el pie el brasilieño Éder Militao, y en otro remate de cabeza que detuvo el arquero belga Thibaut Courtois.

Robin Le Normand abrió el marcador en el minuto 14 de remate de cabeza a centro de Giuliano Simeone.

Pero los rojiblancos se pegaron un tiro en el pie después de que Clement Lenglet perdiera la marca sobre Mbappé (25), que anotó tras una pared con el turco Arda Güler.

Poco después, Le Normand intentó salvar un balón que acabó en los pies de Vinicius, quien se deshizo de dos defensas para asistir a Güler, que perforó el fondo de las mallas.

El Real Madrid solo necesitó dos chispazos para ponerse delante, hasta que Sorloth se coló entre Dean Huijsen y Álvaro Carreras para golpear de cabeza un esférico a pase de Koke.

Los de Xabi Alonso se mostraron endebles como en la segunda mitad, en la que sucumbieron ante la insistencia colchonera.

Güler cometió un error al golpear con su pie en la cabeza del argentino Nico González dentro del área, lo que provocó la pena máxima.

