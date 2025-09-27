“Es un residuo del gran colombiano”: Marcelo Restrepo sobre su nuevo textil elaborado a base de café

Mauricio Restrepo, CEO de Nuvant, una empresa líder en el diseño y fabricación de textiles, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar de la ‘Iniciativa Café’, un nuevo textil elaborado a base de la cáscara del grano del café.

¿Cómo funciona la piel de café?

“Nosotros en Nuvant lo que hacemos son textiles recubiertos o cuero vegano, son telas en poliéster reciclado, utilizamos botellas recicladas de PET y las recubrimos, digamos, con PVC o poliuretano. En este caso, lo que estamos haciendo es cambiar parte de nuestro proceso de recubrimiento que tiene sustancias plásticas y químicas por un proceso productivo que viene de la cáscara de café, que es un residuo o un subproducto del café colombiano”.

“Es un producto que al final se convierte 80% en biobasado y el 20% en tela. Es un producto que inicialmente la generación uno del desarrollo es para mobiliario, la estamos pensando para tapicería automotriz.”

¿Cuánto puede durar el cuero a base de café?

“Ese fue el principal reto. Un textil o un cuero vegano normalmente dura unos 10 años, claro que todo depende del uso, dura unos 10 años, en vehículos puede durar 20 o 30 años. En el caso de piel de café, digamos, el reto que teníamos era sacar un producto que fuera de la cáscara del café y que durara tiempos parecidos. Nosotros digamos hoy el producto que tenemos lo tenemos básicamente para uso en hogar interior y dura más o menos unos 10 años sin ningún problema”.

¿Dónde se puede conseguir este cuero a base de café?

“Acabamos de lanzar el producto hace 8 días en la feria de diseño. Estamos en conversaciones muy adelantadas con empresas como Juan Valdez, Jamar, Carvajal. Entonces, dentro de muy poco, se podrá ver en sillas para la venta o se podrá ver en un Juan Valdez. Lo lanzamos hace 8 días y estamos terminando de hacer las primeras ventas.”

Escuche la entrevista completa aquí: