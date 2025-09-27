Lotería de Santander: resultados del 26 de septiembre de 2025

La Lotería de Santander se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del canal regional TRO o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Medellín y Risaralda. Si el día cae festivo, el sorteo se moverá a otro día de la semana.

Resultados de la Lotería de Santander hoy 26 de septiembre

Este viernes, 26 de septiembre de 2025, se jugó la Lotería de Santander por un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor del sorteo 5033: x de la serie x.

¿Cómo jugar la Lotería de Santander?

Para comercializar la Lotería de Santander se cuenta con una red de distribuidores, los ‘loteros de confianza’, localizados en casi todos los departamentos del país.

Para jugar, necesita al menos $6.000 para adquirir una de las fracciones disponibles. Si prefiere el billete completo, lo puede comprar por $18.000. Recuerde que para jugar debe tener 4 números y una serie de 3 números.

¿Cómo comprar la Lotería de Santander en línea?

Ingrese a la página de la lotería.

Eligiendo una de las modalidades, entre ellas LotiColombia.

Regístrese si aún no tiene cuenta o ingrese con sus credenciales.

Acá tendrá dos alternativas de juego: Al azar , es decir que se elegirán números sistemáticamente o escogiendo sus números de la suerte.

, es decir que se elegirán números sistemáticamente o de la suerte. Deberá elegir la cantidad de fracciones, su número y listo. Realizar el pago a través de PSE, PagaTodo, Efecty o Codesa.

¿Cuáles son los premios de la Lotería de Santander?

Las personas que deseen participar en la Lotería de Santander tendrán posibilidades de ganar apostando un monto de dinero a una cifra que contenga cuatro números del 0 al 9 cada uno, sin embargo, también podrá elegir únicamente uno, dos o tres números de la cifra final en el correspondiente orden de izquierda a derecha.

Premio Mayor: 10.000′000.000 pesos.

10.000′000.000 pesos. Premio Seco de 1.000′000.000 pesos.

1.000′000.000 pesos. Premio Seco de 100′000.000 pesos.

100′000.000 pesos. Premio Seco de 50’000.000 pesos.

50’000.000 pesos. Premio Seco de 20’000.000 pesos.

20’000.000 pesos. Premio Seco de 10’000.000 pesos.

10’000.000 pesos. Premio Seco de 5’000.000 pesos

¿Qué puede ganar por aproximación de número?

Última Premio Mayor: 108.434 pesos.

108.434 pesos. Dos primeras del Mayor: 1’084.337 pesos.

1’084.337 pesos. Dos últimas del Mayor: 1’084.337 pesos.

1’084.337 pesos. Tres primeras cifras del Mayor: 9’000.000 pesos.

9’000.000 pesos. Tres últimas cifras del Mayor: 9’000.000 pesos.

9’000.000 pesos. Premio Mayor Invertido: 10’000.000 pesos.

10’000.000 pesos. Serie del Mayor: 21.687 pesos.

Las personas podrán conocer el valor de los premios por medio del simulador de premios haciendo clic AQUÍ, allí podrá verificar el valor del premio antes y después del porcentaje de la retención de la fuente que corresponde al 20 %, esto se aplica a premios mayores a 48 Unidades de Valor Tributario (UVT).