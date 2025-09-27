Zelenski afirmó que si Rusia amenaza con un apagón en Kiev, habrá un apagón en Moscú

Volodímir Zelenski en su oficina presidencial en Kiev, el 27 de septiembre de 2025. FOTO: Danylo Antoniuk/Anadolu via Getty Images / Anadolu

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que si Rusia amenaza todos los inviernos con provocar cortes de suministro eléctrico en Ucrania, incluida la capital, Kiev, debe contar con que también se produzca un apagón en la capital rusa.

“Si Rusia marca como objetivo un apagón en Ucrania y plantea este objetivo este invierno en Ucrania, no estoy seguro de que nuestra respuesta y la de otros aliados tenga que ser diferente”, dijo en una rueda de prensa, en declaraciones citadas por el diario ucraniano ‘Ukrainska Pravda’.

“Si amenazan con un apagón, por ejemplo, en la capital de Ucrania, entonces el Kremlin debería saber que también habrá un apagón en la capital de Rusia”, advirtió y agregó que es importante en este sentido “no mostrar debilidad” ni “ser civilizado con los incivilizados”.

El presidente afirmó que abordó esta cuestión esta semana con su homólogo estadounidense, Donald Trump, cuando ambos se reunieron en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Le puede interesar: Zelenski denunció violaciones del espacio aéreo ucraniano cerca de Hungría

En la rueda de prensa, Zelenski también informó de que hace un mes Ucrania ha recibido un sistema de defensa antiaérea Patriot de fabricación estadounidense de Israel, que ha estado operando desde entonces.

“Recibiremos dos sistemas Patriot en otoño. No diré más sobre los Patriot”, afirmó.

Escuche W Radio en vivo aquí: