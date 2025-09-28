Baloto: Resultados ganadores del sábado 27 de septiembre de 2025

El Baloto se juega todos los miércoles y sábados a las 11:00 de la noche, y puede verlo en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live. Recuerde que el boleto tiene un costo de 5.700 pesos.

Resultados de Baloto hoy 27 de septiembre de 2025

Este sábado 27 de septiembre de 2025 se jugaron los acumulados de Baloto y Revancha. Conozca a continuación los resultados:

Baloto

Números ganadores:

Superbalota:

Revancha

Números ganadores:

Superbalota:

¿Cómo se juega el Baloto?

El Baloto ha logrado posicionarse como el juego de suerte y azar más importante para los colombianos, logrando crear, tras su éxito, otros juegos similares como Colorloto y Miloto. Recuerde que este se va acumulando en cada sorteo si no tiene un ganador, empezando con 4.000 millones de pesos.

Las personas interesadas deberán elegir 5 números que se encuentren entre 1 y 41 teniendo en cuenta que estas cifras no se repitan, además de una súper balota con un número entre 1 a 19 sobre un valor inicial de 4.000 millones de pesos y en caso de no obtener un ganador final el día del sorteo, este precio se irá acumulando, deberá tener en cuenta que los números los podrá elegir por medio de dos modalidades, las cuales son:

De manera manual : Los participantes escogerán los números a su elección y deberán darlos al operario, quien se encargará de ingresarlos en el orden que lo desee de izquierda a derecha y finalmente, este le hará entrega del tiquete correspondiente que verifique la validez de la apuesta.

: Los participantes escogerán los números a su elección y deberán darlos al operario, quien se encargará de ingresarlos en el orden que lo desee de izquierda a derecha y finalmente, este le hará entrega del De forma automática: En esta modalidad la persona decide generar las cifras del juego de manera aleatoria por medio del Sistema Central del Juego y este le entregará el tiquete de la apuesta de manera inmediata.

Además, Baloto ofrece un tipo de formato adicional que complementa las apuestas, el cual es ‘Revancha’ y es una lotería en línea donde los jugadores podrán apostar con las mismas cifras del Baloto por un cobro económico complementario, este formato se basa en jugar sobre un valor inicial de 1.000 millones de pesos y en caso de no obtener un ganador el día del sorteo este valor se irá acumulando en cada día.

¿Cómo se reclama el premio de Baloto?

Para cobrar premios menores a 182 UVT ($8′565.830), debe presentar la siguiente documentación: