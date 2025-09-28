Día de la IA en colegios de Colombia: así serán las actividades

Óscar Sánchez, director de Computadores para Educar, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar del día de la Inteligencia Artificial en tu colegio, el cual se celebrará el próximo jueves 2 de octubre de la mano del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

¿Cómo se va a conmemorar el día de la Inteligencia Artificial en los colegios?

“Es una jornada nacional muy importante y efectivamente, llevamos ya cerca de un año, en asociación con el MIT, trabajando en el proceso para capacitar a los docentes. Con el conocimiento que han adquirido en los talleres en los que han participado, el jueves próximo reunirán a sus estudiantes en distintos tipos de actividades. Algunos harán debates, otros van a probar modelos de entrenamiento de inteligencia artificial”.

“Va a ser un momento de práctica y reflexión. Estamos todavía esperando más inscripciones de colegios, pero ya vamos con cerca de 3000 colegios y hemos capacitado como unos 4000 profesores para liderar la iniciativa en el país.”

¿Qué tipo de contenidos se promueven para que los niños le den un buen uso a la Inteligencia Artificial?

“El primero, el más importante, es entender que la dignidad humana es lo primero que tenemos que enseñar en los colegios. Esto en Colombia, hoy en día, en el sistema educativo colombiano, se llama educación CRECE. Crece, significa ciudadana, socioemocional y para la reconciliación, para la paz. Entonces, si no aprendemos a respetar la dignidad de las otras personas y no entendemos que los actos que adelantamos afectan a otros, pues de qué nos sirve saber matemáticas o inglés o lo que sea.”

“El segundo tema es el tema de las libertades en general y el respeto por los derechos de autor, por ejemplo. Entonces, ¿Qué pasa con la privacidad? ¿Qué pasa con la creatividad? ¿Qué pasa con el reconocimiento de la autenticidad de un material? ¿Cómo se debe entender que si yo tengo acceso a toda la información, tengo que ser capaz de decir cómo la obtuve?”.

¿Cómo se pueden inscribir más colegios que quieran instruir a los estudiantes en Inteligencia Artificial?

“La página web de Computadores para Educar, que es CPE.gov.co, pueden inscribir, o simplemente lo buscan en cualquier buscador de Google o en la inteligencia artificial, el Día de la Inteligencia Artificial en los colegios de Colombia y van a encontrar el acceso al mecanismo de inscripción.”

Escuche la entrevista completa aquí: