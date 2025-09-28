Invías iniciará labores de ampliación a la altura de Chipaque, calzada antigua del corredor al Llano

Desde la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se confirmó que el Instituto Nacional de Vías (Invías) dará inicio a las labores de ampliación de la calzada de la vía antigua a la altura del municipio de Chipaque, en el kilómetro 18 de la vía Bogotá - Villavicencio.

El anuncio fue realizado por el vicepresidente ejecutivo de la ANI, Roberto Uparela, tras la posibilidad que se abrió en los recientes días de realizar tal procedimiento.

Según el vicepresidente Uparela, la ampliación se realizará en una longitud de 680 metros, agregando “lo que permitirá mejorar los tiempos de desplazamiento en este tramo, especialmente de vehículos de carga pesada”.

Por otro lado, la ANI confirmó que el Invías también realizará el análisis de mecanismos que permitan intervenir un tramo de aproximadamente 11 kilómetros a la salida de Bogotá, entre el sector Juan Rey hasta el kilómetro 9 en el Boquerón.

El vicepresidente Uparela, explicó “esta sería una alternativa para la salida de Bogotá orientada únicamente a vehículos livianos, descargando así el tráfico en el sector Uval”.

Desde Coviandina, que es la concesionaria de la vía Bogotá - Villavicencio, se reiteró que se mantiene un monitoreo permanente del deslizamiento del kilómetro 18, agregando que se está haciendo un manejo de drenaje en la parte alta del talud.

Más información: Camioneros piden al MinTransporte soluciones ante la emergencia en la vía al Llano

En este punto, el Gobierno confirmó que se solicitó apoyo de Corporinoquia para que adelante acciones de monitoreo y regulación del uso de agua por actividades atrópicas en las coronas de los taludes sobre todo el corredor Bogotá - Villavicencio.