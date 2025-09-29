Alcalde Carlos Fernando Galán conmemoró centenario del periodista Guillermo Cano en Bogotá

Bogotá

Este lunes, desde el Colegio Técnico Guillermo Cano Isaza, en Ciudad Bolívar, el alcalde Carlos Fernando Galán, junto a Ana María Busquets, conmemoraron el centenario del nacimiento del periodista Guillermo Cano.

“Su memoria vivirá en las nuevas generaciones que creen en la educación como camino para la paz y la democracia”, dijo Galán.

Por su parte, la secretaria de Educación, Isabel Segovia, aseguró que esta conmemoración es “un homenaje a la verdad, la justicia y la memoria que nos dejó su vida, y una inspiración para seguir luchando por un país más justo, resiliente y en paz”.

La institución donde se rindió homenaje al periodista fue fundada en 1987 y que lleva su nombre y acompaña hoy a más de 2.800 estudiantes de Ciudad Bolívar.