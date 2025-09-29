Dos muertos y tres heridos dejó balacera en una gallera de Dagua, Valle del Cauca

Dagua

Una violenta balacera en una galleta del municipio de Dagua, Valle del Cauca, cobró la vida de dos hombres identificados como Johan Camilo Sánchez Gutiérrez y Darién Hernando Arango Bolaños.

Las autoridades municipales confirmaron que las víctimas departían en el lugar con otras personas cuando, en medio de una pelea de gallos, se desató el ataque armado.

“Sin hechos sucedidos el fin de semana, hasta ahora no tenemos móviles, todo es materia de investigación”, indicó Laritza Burbano, secretaria de Gobierno de Dagua.

En un video que circula en redes sociales se escuchan más de 10 disparos, lo generó caos entre los asistentes que intentaron refugiarse de las balas.

En el ataque también resultaron heridas tres personas que fueron remitidas a centros asistenciales de la ciudad de Cali.