Envían a la cárcel a profesor de artes que habría abusado de dos menores en Moniquirá, Boyacá

Por disposición de un juez de control de garantías, el profesor de artes deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario / Foto: Fiscalía General de la Nación.

Moniquirá

Un profesor de artes del municipio de Moniquirá, Boyacá, fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de abuso sexual a dos menores de edad.

Los elementos materiales probatorios aportados por el Ministerio Público fueron suficientes para que un juez penal de control de garantías le impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a Pedro Nel García, profesor y director de un taller de artes en Moniquirá (Boyacá), quien habría abusado sexualmente de dos de sus estudiantes de cinco y seis años.

“La Fiscalía le imputa, señor Pedro Nel García, que usted sabía que estaba realizando actos sexuales con estas menores de menos de 14 años, que usted además conocía la edad de las víctimas porque iniciaron las clases en su taller desde que cada una tenía seis y cinco años respectivamente, es decir, que por su misma contextura física y por el conocimiento con los progenitores y la cercanía con los progenitores de las menores, usted conocía la edad de ellas, además que usted para realizar estos actos abusó de esa posición a ser el profesor de artes de estas menores”, expresó la juez de control de garantías durante la audiencia.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, entre enero de 2020 y agosto de 2023, el docente presuntamente agredió a las niñas aprovechando que asistían a las clases sin sus padres y las intimidó para que no reportaran lo que sucedía.

Finalmente, las víctimas pusieron la situación en conocimiento de los profesores y orientadores del colegio en el que estudiaban, quienes activaron los protocolos de protección y denunciaron ante la Fiscalía.

En ese sentido, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturaron a García en Moniquirá. Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

El procesado no aceptó el cargo y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.