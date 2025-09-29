Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 29 de septiembre de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco hablaron sobre el debut de la Selección Colombia en el Mundial Sub 20.
Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 29 de septiembre de 2025
01:35:59
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 29 de septiembre de 2025. Foto: W Radio.
Escuche el audio completo a continuación:
Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 29 de septiembre de 2025
01:35:59
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles