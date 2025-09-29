Fin de semana violento con 16 homicidios en Cali

En lo corrido del año se han registrado 745 homicidios en Cali. Foto: Getty Images / Tetra Images

Cali

Cali vivió un fin de semana violento con 16 homicidios entre el viernes 26 y el domingo 28 de septiembre, en hechos aparentemente aislados en distintos puntos de la ciudad.

La mayoría de los casos fueron cometidos con arma de fuego y según información entregada por el general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía de Cali, los crímenes estarían relacionados principalmente con ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales.

“Delincuentes que han salido de la cárcel, otros ciudadanos que han sido víctimas de homicidio que están asociados a los riegos sociales, a riñas, a ingesta de bebidas embriagantes”, detalló el general.

Entre las víctimas de las recientes muertes violentas en la capital vallecaucana, hay tres mujeres; uno de los casos es investigado como presunto feminicidio.

“Tuvimos un caso complejo al interior de una residencia en el sector de Meléndez, llegamos al lugar y observamos a una persona que había fallecido, presuntamente por estrangulamiento, inmediatamente se hace la captura de su compañero sentimental”, agregó.

En lo corrido del año se han registrado 745 homicidios en Cali, 59 casos más que en el mismo periodo del año anterior.