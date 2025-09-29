Impuesto predial 2025 en Bogotá: ¿Cuándo es la fecha límite para pagar la tercera cuota?

Imagen de referencia a impuesto predial en Envigado/ Getty Images / Tinnakorn Jorruang

En Bogotá, el impuesto predial es un tributo que deben pagar los propietarios de bienes inmuebles que se encuentren en la ciudad, sean o no residenciales.

El recaudo de este impuesto es utilizado por la Alcaldía Mayor para financiar servicios públicos y obras de infraestructura en la zona donde se encuentra la propiedad.

¿Cómo se calcula el impuesto predial?

Este impuesto se calcula anualmente y está basado en el avalúo catastral del inmueble, que es determinado por Catastro Distrital. Para calcularlo, es necesario multiplicar el valor del avalúo catastral del inmueble por la tarifa correspondiente, que varía según el tipo de predio y su ubicación.

Por ejemplo: si el valor catastral de una propiedad es de $100 millones y la tasa del impuesto es del 0,5%, el impuesto predial sería de $500,000.

En 2025, las tarifas para predios residenciales en Bogotá son las siguientes:

Estrato 1 y 2: 1 por mil para avalúos catastrales hasta 107 SMLMV (salarios mínimos legales mensuales vigentes)

Estrato 1 y 2 con avalúo catastral mayor: 1 por mil para avalúos catastrales entre 16 SMLMV y 107 SMLMV

Otros estratos: Tarifas progresivas según el avalúo catastral, con rangos que van desde 5,5 por mil hasta 12,3 por mil

¿Cuándo es la fecha límite para pagar la tercera cuota del predial en 2025?

Para el pago del impuesto predial 2025 en Bogotá, debe tener en cuenta el calendario con las fechas dispuestas por el Distrito, ya que existen varias opciones para pagar.

Hasta el pasado 25 de abril, era posible obtener un descuento del 10% por pago rápido. Adicionalmente, hasta el 11 de julio era posible pagar sin descuento.

Otra opción es el pago por cuotas, el cual permite hacer las contribuciones sin generar ningún pago de intereses o recargos siempre y cuando se cumpla con el cronograma de fechas.

Las fechas son las siguientes:

Primera cuota: 6 de junio de 2025

Segunda cuota: 8 de agosto de 2025

Tercera cuota: 3 de octubre de 2025

Cuarta cuota: 5 de diciembre de 2025

¿Cómo hacer el pago de la tercera cuota del impuesto predial?

Teniendo en cuenta que el pago de la tercera cuota del impuesto predial vence el viernes 3 de octubre. Para hacerlo, debe seguir estos pasos:

Ingrese a: https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/oficina-virtual Elija: Consultas → Obligaciones pendientes → Cupones Genere el cupón de pago de acuerdo con las instrucciones que le da la página. Habilite las ventanas emergentes de su navegador. Haga el pago por PSE o de manera presencial con este documento.

