Lluvias intensas del fin de semana causaron graves emergencias en Pereira y Dosquebradas

Afectaciones por vendaval en Pereira y Dosquebradas (fotos Alcaldía de Pereira y Dosquebradas)

Las intensas lluvias registradas durante el fin de semana en el área metropolitana de Pereira generaron serias emergencias en Dosquebradas, donde el desbordamiento de varias quebradas ocasionó inundaciones, destechamientos y afectaciones en 35 barrios del municipio.

De acuerdo con el censo preliminar, hay más de 100 viviendas afectadas y al menos 150 personas damnificadas, que ya están recibiendo ayudas humanitarias por parte de Gestión del Riesgo del municipio.

El reporte de los organismos de socorro, confirma que tan solo en una hora se acumularon 24 milímetros de agua, es decir, la cantidad de lluvia que cae en un mes y lo que confirma el inicio de la segunda temporada de más lluvias del año.

El capitán del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas, José Joaquín Ocampo, informó que los sectores más golpeados fueron Mercamás, Valher, La Sultana, La Independencia, Campestres y Frailes, este último con afectaciones de magnitud que no se presentaban desde hacía varios años.

El desbordamiento de las quebradas Manizales, Molinos, Víbora y Agüita Monte Bonito, fue el detonante de la emergencia, que dejó decenas de viviendas y locales comerciales con pérdida de enseres y daños aún no cuantificados.

La administración municipal confirmó que varios puentes resultaron impactados. El de La Ocarina permanece en observación para su análisis estructural, y los puentes de la avenida Simón Bolívar y de la glorieta de La Pradera presentan afectaciones menores. El puente peatonal de Milán será retirado debido a los graves daños que sufrió.

Durante el fin de semana se realizaron labores de limpieza de lodo y escombros para restablecer el tránsito en las zonas residenciales que resultaron afectadas como consecuencia del desbordamiento de las quebradas.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos evitar el tránsito por zonas de ladera y mantenerse alejados de los cauces de las quebradas mientras persista la temporada de lluvias.

En Pereira, vendaval causó varias emergencias

De acuerdo con el reporte entregado por los organismos de socorro, las fuertes precipitaciones ocasionaron inundaciones en los barrios Samaria Dos, Primero de Febrero y Primero de Mayo, donde el agua ingresó a varias viviendas y generó pérdidas materiales aún por cuantificar, hasta el momento son cerca de 40 personas damnificadas.

También se registró la caída de árboles en los barrios Rocío Alto, Villa Olímpica, Corales, Naranjito, San José de las Villas, La Acuarela y San Fernando.

Estas emergencias provocaron interrupciones temporales en la movilidad y riesgo para los transeúntes, por lo que las autoridades hicieron presencia inmediata para despejar las vías, así lo informó el capitán Omar Manrique, oficial de servicio del Cuerpo de Bomberos de Pereira.

En la zona rural y otros sectores de la ciudad se reportaron destechamientos de viviendas, especialmente en la vereda El Guayabo y en barrios las Brisas del Consota, Villa Elisa, Monte Líbano, Laureles Dos, El Dorado, Panorama Uno, Futuro Bajo y Olaya Herrera.

Las familias afectadas ya están siendo incluidas en un censo que adelanta el equipo de Gestión del Riesgo, con el fin de entregar ayudas humanitarias en el menor tiempo posible.

Las autoridades municipales recordaron que esta segunda temporada de lluvias, que ya inició, se extenderá hasta finales de año y que durante el mes de octubre las precipitaciones estarán acompañadas de fuertes vendavales.

Se recomienda a la ciudadanía revisar las amarras y cubiertas de los techos, limpiar y asegurar los canales de las viviendas, y mantenerse alejados de quebradas y afluentes que puedan presentar crecientes súbitas debido a las lluvias.