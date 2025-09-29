Reportan 552 muertes de menores de 5 años en Colombia por infecciones respiratorias y desnutrición
Según el Instituto Nacional de Salud, 298 casos han sido confirmados, 149 más se encuentran en estudio y 105 han sido descartados.
De acuerdo con el boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, al 20 de septiembre de 2025 se han notificado un total de 552 fallecimientos de menores de 5 años, de los cuales:
- 324 casos fueron reportados como muertes por infección respiratoria aguda.
- 150 por desnutrición aguda.
- 78 por enfermedad diarreica aguda.
Por ahora, 298 casos han sido confirmados, 105 han sido descartados y 149 casos se encuentran en estudio.
De los casos reportados por infección respiratoria aguda:
- 109 fueron confirmados.
- 97 se encuentran en estudio.
- 74 ya fueron descartadas por el Instituto Nacional de Salud.
No obstante, esto representa una tasa de mortalidad de 4,3 casos por cada 100mil niños menores de 5 años, en el mismo lapso de 2024 se reportaron 254 casos y la tasa de mortalidad era de 7 casos por cada 100mil menores de 5 años.
En cuanto a la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años por desnutrición aguda, al 20 de septiembre de 2025 se han notificado 150 muertes probables, de las cuales:
- 101 fueron confirmadas.
- 30 se encuentran en estudio.
- 19 más fueron descartadas.
Estas cifras, según el INS representan 2,8 casos por cada 100mil menores de 5 años, para el mismo periodo de 2024 la tasa era de 4,6 casos por cada 100mil niños de este rango de edad.
Por último, el informe de Instituto Nacional de Salud señala que se han notificado 78 muertes por enfermedad diarreica aguda en menores de cinco años, de las cuales:
- 44 fueron confirmadas.
- 22 en estudio.
- 12 descartadas.