Un estudiante de bachillerato de 16 años fue asesinado en La Victoria, Valle del Cauca

Cuando se encontraba a las afueras de su vivienda en el municipio de La Victoria, Valle del Cauca, un estudiante de grado 11 de la institución educativa, Manuel Antonio Bonilla, fue atacado a disparos por dos sujetos.

El joven fue trasladado a un centro asistencial, pero perdió la vida minutos después. Las autoridades confirmaron la captura de sus agresores.

El hecho ha generado consternación en la comunidad educativa y en la ciudadanía, mientras que desde el Gobierno del Valle expresaron rechazo al crimen y pidieron celeridad en las investigaciones.

“La violencia arrebata la vida de un joven que tenía grandes sueños por cumplir y esto nos golpea como sociedad de manera profunda. Nuestra solidaridad con su familia y con la comunidad educativa que lo acogió durante todo su periodo de estudio. Pedimos celeridad en la investigación, pues sus victimarios fueron capturados”, señaló Ana Milena Ortiz Sánchez, subsecretaria de Calidad Educativa de la Gobernación del Valle del Cauca.

Con tristeza e indignación lamento y rechazo profundamente el asesinato de Jerónimo Castaño Martínez, estudiante de la Institución Educativa Manuel Antonio Bonilla de La Victoria.



La violencia que arrebata la vida de cualquier vallecaucano nos duele, pero la muerte violenta de… pic.twitter.com/utP2wkXp5y — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) September 28, 2025

Según cifras oficiales, ya son más de seis los casos de estudiantes de instituciones educativas asesinados este año en el Valle del Cauca.