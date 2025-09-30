Coljuegos ordena a proveedores de internet bloquear a Polymarket y abre indagación a responsables

Tras la denuncia de Fecoljuegos sobre la operación ilegal en Colombia de la plataforma de apuestas electorales Polymarket, Coljuegos, entidad que vigila a las empresas de juegos de suerte y azar, tomó cartas en el asunto y les ordenó a los proveedores de servicios de internet el bloqueo del portal web.

“Queremos comunicarles a los colombianos que este sitio web es ilegal y que no cuenta con los permisos requeridos para operar juegos por internet en Colombia. Por ello, hemos solicitado que el sitio sea bloqueado y hemos abierto una indagación a los responsables de incurrir en esta actividad ilícita”, dijo Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos.

Recordemos que en este portal se realizan predicciones, se recauda dinero y se cursan apuestas en criptomonedas sin la respectiva autorización por parte de la entidad.

Asimismo, señaló que, si bien la plataforma se promociona como un sitio web de “predicción de eventos futuros”, en la práctica se configuran elementos legales como el riesgo patrimonial, la expectativa de premio y el resultado dependiente de un evento incierto, los cuales definen a los juegos de suerte y azar.

Sin embargo, expertos del sector señalan que esta orden no será suficiente para frenar a esta robusta plataforma, sino que el Ministerio de las TIC tiene la facultad para bloquear esas páginas.

La otra duda que surge es cómo se realizará la indagación si la empresa no opera de forma legal en el país.

Hay que recordar que en Colombia solo están autorizados 14 operadores legales de juegos por internet: Rushbet, Stake, BingoCasinos, Betano, Betplay, Wplay, Sportium, Codere, Luckia, Rivalo, YaJuego, Bwin, Zamba y Betsson.

