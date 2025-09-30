Desempleo en Colombia disminuyó en agosto y se ubicó en 8,6%, según el Dane

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en su más reciente informe, reveló que la tasa de desempleo en Colombia para agosto fue de 8,6%, cifra inferior en 1.1 puntos porcentuales a la registrada en el mismo mes del año pasado, cuando se ubicó en 9,7%.

En otros números de la comparación anual, se informó que, para el octavo mes del año, la población ocupada de Colombia fue de 23.811.000 ciudadanos. Eso representa 393.000 más de los que se habían registrado en el mismo mes del año pasado.

Un dato importante se encontró en que la tasa de desocupación en las 13 principales ciudades se ubicó en 7,8% para agosto, cifra inferior en 2.2 puntos porcentuales a los que se registró en el mismo periodo del 2024, cuando alcanzó el 10%.

Por el lado de las ramas de la actividad económica, las que más puestos de trabajo aportaron en agosto fueron: industrias manufactureras; construcción; transporte y almacenamiento.

Por otro lado, las ramas de la actividad económica que menos puestos de trabajo generaron y hasta estuvieron en número negativos fueron: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; comercio y reparación de vehículos y actividades artísticas.

La informalidad también se mantuvo con su tendencia a la baja: para agosto de 2025 fue de 55,7%, cifra inferior a la registrada en el mismo mes del año pasado, cuando alcanzó el 56%.

En cuanto a ciudades, para el trimestre junio–agosto del presente año, las que tuvieron las mayores tasas de desempleo fueron: Quibdó, Riohacha e Ibagué. Las que menos tasas de desempleo registraron fueron: Medellín, Villavicencio y Cali.

