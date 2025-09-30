Desmanes causaron alteración del orden público en Suba en Bogotá

Bogotá

En la noche de este lunes en la localidad de Suba, en el barrio Bilbao, en calle 144 con carrera 143 se presentó una alteración de orden público por al aparecer presentarse diferencias entre vecinos de la zona que decidieron atacarse con piedras y palos.

Puede leer: Caos vial y alteración del orden público en Bogotá por manifestaciones en la Universidad Nacional

“Anoche, en el barrio Bilbao, de la localidad de Suba, se presentaron confrontaciones entre varias personas, que al parecer tenían algunas diferencias desde hace algún tiempo”, dijo la coronel Zuly Ortiz, oficial de guarnición j4 Metropolitana de Bogotá.

Lea también: Lanzan granada contra camioneta asignada al director regional del Inpec en Cali

Según las autoridades, la zona de atención tuvo que intervenir ante la difícil situación de orden público, posteriormente los gestores de convivencia hicieron un llamado hasta agotar las instancias de diálogo y, finalmente, las unidades de la UNDMO ingresaron para el restablecer el orden.