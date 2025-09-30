Desmanes causaron alteración del orden público en Suba en Bogotá

Con palos y piedras vecinos de la zona se enfrentaron por varias horas en el barrio Bilbao de Suba.

Alteraciones en Suba

Bogotá

En la noche de este lunes en la localidad de Suba, en el barrio Bilbao, en calle 144 con carrera 143 se presentó una alteración de orden público por al aparecer presentarse diferencias entre vecinos de la zona que decidieron atacarse con piedras y palos.

“Anoche, en el barrio Bilbao, de la localidad de Suba, se presentaron confrontaciones entre varias personas, que al parecer tenían algunas diferencias desde hace algún tiempo”, dijo la coronel Zuly Ortiz, oficial de guarnición j4 Metropolitana de Bogotá.

Según las autoridades, la zona de atención tuvo que intervenir ante la difícil situación de orden público, posteriormente los gestores de convivencia hicieron un llamado hasta agotar las instancias de diálogo y, finalmente, las unidades de la UNDMO ingresaron para el restablecer el orden.

