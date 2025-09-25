Lanzan granada contra camioneta asignada al director regional del Inpec en Cali

La camioneta de la Unidad Nacional de Protección, asignada al esquema del director regional del Inpec, Guillermo Andrés González Andrade, resultó afectada tras la detonación de un explosivo cuando se encontraba estacionada en inmediaciones de la sede de la entidad, en el norte de Cali.

El funcionario no se encontraba en el lugar y, según las primeras versiones, el ataque estaría relacionado con los recientes cambios de patios y traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios que se adelantan al interior de la cárcel de Villahermosa en la capital del Valle.

Sin embargo, las autoridades no descartan que la situación esté ligada a la guerra que sostienen las bandas de alias “Chinga Pipe” y alias “Dimax”, la cual en los últimos días ha agudizado la violencia en Cali con el lanzamiento de una granada en la fachada del centro penitenciario, una balacera en el barrio El Retiro y la masacre de tres personas en el corregimiento La Buitrera.

Además, recientemente la directora de la cárcel, María Lorena Serrano Aguilar, debió ser trasladada debido a las amenazas que ha recibido.

Se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen los detalles de esta nueva alteración del orden público ocurrida sobre las 10:30 p.m.

