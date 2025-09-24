Un muerto deja enfrentamiento entre propietarios de vehículos de alta gama en Cali

El cruce de disparos estaría relacionado con un acto de intolerancia. Foto: Cortesía.

Cali

En el parqueadero de un supermercado en el barrio Ciudad Jardín, al sur de Cali, se desató un enfrentamiento armado entre dos hombres que se movilizaban en vehículos de alta gama.

En el hecho murió uno de los involucrados identificado como Homero Geovany Cadena Enríquez, de 40 años.

Aunque las primeras versiones apuntaban a que se trataba de un intento de hurto de una cadena de alto valor, las autoridades indican de manera preliminar que el cruce de disparos estaría relacionado con un acto de intolerancia.

Por ahora, las investigaciones siguen en curso para establecer los móviles de este caso que alteró la tranquilidad de la zona.