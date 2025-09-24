“Necesitamos que el Gobierno se amarre los pantalones y priorice la seguridad”, alcalde de Cali

Cali

“La amenaza del terrorismo desafortunadamente no ha pasado” esa es la advertencia que hace el alcalde de Cali, Alejandro Eder, tras cumplirse un mes del ataque con explosivos en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suarez que cobró la vida de 6 personas y dejó más de 70 heridas.

Preocupado por esta situación, el mandatario reiteró el llamado al gobierno nacional para que se asignen mayores recursos al Ministerio de Defensa con el fin de fortalecer las capacidades de la fuerza pública.

“Yo como alcalde puedo invertir en motos, en cámaras y lo estoy haciendo, pero no puedo invertir en inteligencia, no puedo comprar helicópteros, no puedo mandar operativos al norte del Cauca, de donde vienen estos bandidos que quieren atacar a Cali” y agregó que, “para eso necesitamos que el Gobierno Nacional se amarre los pantalones y priorice la seguridad de los colombianos”.

Eder recalcó la necesidad de que el Gobierno reintegre el porcentaje presupuestal que le recortó a la policía en el presente año.

“Los recursos para la seguridad que necesita Colombia es que le devuelvan el 35% que recortaron, estamos hablando de cerca de 2 billones de pesos” dijo el mandatario.

Frente a la ola de muertes violentas con una cifra que supera los 700 homicidios en lo corrido del año, el alcalde aseguró que las autoridades adelantan acciones orientadas a reducir esos índices.