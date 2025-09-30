Expresidente Juan Manuel Santos criticó el papel del actual Gobierno con la biodiversidad

Durante su intervención en el conferencia Paz con la Naturaleza, en el marco de la semana de la biodiversidad que se celebra en Cali, el expresidente Juan Manuel Santos criticó las acciones del actual Gobierno entorno a la protección de la biodiversidad, permitiendo a los grupos al margen de la ley extender sus economías ilícitas que destruyen los ecosistemas.

“Este gobierno que supuestamente quería hacer la paz también con la naturaleza pues ha hecho todo lo contrario porque ha permitido que esos grupos crezcan, se apoderen y deforesten. La minería ilegal hoy es inclusive un negocio más lucrativo que el propio narcotráfico y eso es un problema muy serio”, señaló Santos.

El Nobel de Paz hizo un llamado a todos los sectores políticos a unirse en torno a la discusión sobre protección de la naturaleza, subrayando que el liderazgo para la conservación de la biodiversidad debe traspasar cualquier diferencia ideológica.

“Eso sería un tema, por ejemplo, donde el país podría ponerse de acuerdo todo, izquierda, derecha, recuperemos esa inmensa riqueza que tenemos nosotros en biodiversidad. Cumplamos lo del mundo, pero además convirtámonos en un ejemplo para el mundo. Yo creo que nadie se puede oponer a eso”, agregó.

El expresidente Santos señaló que para lograr una verdadera paz con la naturaleza hay que tragar algunos “sapos” comparándolo con el proceso de paz con las Farc firmado por su Gobierno.