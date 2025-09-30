La ANI dispuso recursos para atender puntos críticos de la vía Bogotá – Villavicencio

Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), tras realizar diferentes trámites administrativos referentes a traslados presupuestales, logró recaudar 9.134 millones de pesos para adicionar al convenio que se tiene con el Instituto Nacional de Vías (Invías) en el proceso de atención de los sitios críticos de la vía Bogotá – Villavicencio.

De esta forma, la ANI confirmó que para atender la emergencia que se registra desde hace unas semanas en el kilómetro 18 del corredor vial, se destinarán recursos por 4.635 millones de pesos, agregando que “se proyectan optimizar del mismo convenio 4.000 millones que se sumarían a las actividades de mitigación”.

Por otro lado, se confirmó que se dará prioridad a la Subcuenta de Obras Menores del contrato de Concesión, recursos para la ejecución de los Estudios y Diseños definitivos por un valor de 500 millones de pesos.

Ante el escenario, el presidente de la ANI, Oscar Torres, dijo: “Hicimos un gran esfuerzo para lograr estos recursos y encontrar una solución a la problemática que se está presentando actualmente en la vía al Llano”.

Se debe resaltar que los recursos se consiguieron después de que el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, había manifestado que no había dinero para arreglar la vía al Llano. Ahora, habrá que esperar si los recursos destinados son suficientes para atender la emergencia del kilómetro 18 y los demás puntos críticos de la carretera, teniendo en cuenta que diferentes expertos han estimado que para tal fin se necesita una muy buena suma de dinero.