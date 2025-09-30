Más de 30 personas, remitidas a centros asistenciales por fuga de gas cloro en empresa de Mosquera. Foto: suministrada.

Bogotá

En horas de la mañana de este martes, las unidades de bomberos del departamento de Cundinamarca recibieron el reporte de una fuga de gas cloro en las instalaciones de la empresa Hidroprob en el municipio de Mosquera.

Al llegar al lugar, las autoridades constataron la presencia de una botella pequeña con fuga activa.

Le puede interesar Bebé recién nacida fue rescatada en terminal Salitre de Bogotá: su llanto alertó a las autoridades

“Las mediciones iniciales del ambiente registraron 17 ppm de cloro gaseoso, valor que supera ampliamente los límites de exposición permisibles para la salud humana”, informaron los Bomberos.

Tras la atención de los hechos, se confirmó que 36 personas fueron remitidas a centros asistenciales luego la fuga de gas cloro.

Por ahora, dos personas permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital de Facatativá. Las unidades de Bomberos confirmaron que la fuga fue controlada exitosamente, reduciendo la concentración de cloro a niveles seguros.