Bebé recién nacida fue rescatada en terminal Salitre de Bogotá: su llanto alertó a las autoridades

Una de las uniformadas de la Policía amamantó a la bebé que lloraba.

Foto: Policía de Bogotá

Bogotá

Ante los continuos llantos de una bebé, uniformados de la Estación de Policía Terminal de Transporte Salitre de Bogotá observaron a un hombre, quien sería el tío de esta menor, que la estaba cargando en una posición riesgosa y evidenciando una necesidad.

En medio de la situación, una de las uniformadas adscritas al Grupo de Infancia y Adolescencia amamantó a la pequeña.

Según la información brindada, “las autoridades evidenciaron que los familiares de esta menor no contaban con la documentación que acreditara el grado de consanguinidad”.

Ante los hechos, se procedió a dejar la niña a disposición de la autoridad administrativa correspondiente para comprobación y restablecimiento de derechos.

