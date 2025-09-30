Ramo aclara que no tiene alianza con Frisby España, empresa en pleito con Colombia
En redes sociales, Frisby España anunció una malteada llamada ‘Milkshake de Chocoramo’. La empresa colombiana creadora del famoso ponqué se pronunció que no tiene colaboración con esa empresa. ¿Se viene otra batalla jurídica?.
En los últimos días, Frisby España anunció en sus redes sociales una malteada llamada como ‘Milkshake de Chocoramo’, señalando que “ese pastelito que todos llevábamos en la lonchera… ahora en shake”.
El hecho generó controversia, pues algunos usuarios señalaron que se está obsesionando con Colombia.
Incluso, Charles Dupont, el representante de Frisby España, afirmó a esta emisora que el uso del nombre ‘Chocoramo’ es solo descriptivo para que los usuarios reconozcan los ingredientes de la malteada, pero que no significa una intención de apropiarse comercialmente de la marca Ramo.
Sin embargo, Ramo afirmó en un comunicado que “no existe actualmente ningún tipo de alianza, convenio comercial ni colaboración entre dicha empresa, ni ninguna marca extranjera y nuestra organización”.
“Reiteramos que cualquier anuncio oficial sobre nuevos lanzamientos, asociaciones estratégicas o colaboraciones será comunicado únicamente a través de nuestros canales oficiales, incluyendo nuestras redes sociales verificadas y sitio web institucional”, señala el comunicado.