Rusia apoyó el plan de Trump para Gaza y abogó por su puesta en marcha

El Kremlin apoyó este martes el plan presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin al conflicto en Gaza y abogó por su implementación para detener la “tragedia” en la región.

“Rusia siempre apoya y acoge con satisfacción cualquier esfuerzo de Trump para prevenir la tragedia que se está desarrollando actualmente”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov agregó que Moscú desea que ese plan se implemente para detener la “tragedia” en Gaza y contribuir a una solución pacífica del conflicto.

A la vez, precisó que Rusia no participa en ese plan y no ha recibido ninguna señal al respecto de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos presentó el lunes su plan para Gaza, que incluye un alto el fuego inmediato, la desmilitarización de la Franja y la creación de un Gobierno de transición bajo la tutela del republicano y sin presencia de Hamás.

La propuesta, expuesta tras reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, contempla la retirada progresiva de las tropas israelíes, la liberación de 48 rehenes en manos de Hamás y, a cambio, la excarcelación de más de 1.900 prisioneros palestinos.

