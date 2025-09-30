Se adelantan operaciones contra el narcotráfico en Chocó

La Armada de Colombia incautó cerca de una tonelada de alcaloides, avaluada en más de 15 millones de dólares. El cargamento pertenecería presuntamente al Grupo Armado Organizado -GAO- Clan del Golfo, principal estructura criminal en Chocó.

Tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 23 llegaron hasta el barrio Pueblo Viejo, zona urbana del municipio de Juradó, con el fin de hacer efectiva una orden de allanamiento a un inmueble, emitida por la Fiscalía Séptima Seccional de Quibdó. Esta acción permitió la captura en flagrancia de una persona y la incautación de 649 paquetes ocultos al interior de la vivienda, que, por sus características y olor, se asemejarían a marihuana.

El segundo procedimiento se llevó a cabo gracias a información de valor suministrada por Inteligencia Naval, que permitió ubicar una embarcación que se desplazaba de manera sospechosa por aguas del océano Pacífico. De inmediato, se desplegó una Unidad de Reacción Rápida (URR) de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano en la zona, con el objetivo de realizar labores de interdicción de la motonave.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, los sujetos a bordo de la embarcación intentaron huir y llegaron hasta el sector de Punta Ardita, donde encallaron la nave, descendieron y ocultaron varios bultos en el lugar, para luego emprender la huida con rumbo desconocido.

Gracias a las labores de registro adelantadas por las unidades de Infantería de Marina, se logró ubicar en una zona rocosa, 11 bultos que contenían 240 paquetes con características físicas, olor y consistencia, similares al clorhidrato de cocaína, así como 92 paquetes de marihuana.