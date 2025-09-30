Internacional

Trump dice que “resucitará el espíritu guerrero” en las FFAA de Estados Unidos

El presidente dio estas palabras en Quantico, Virginia, en las afueras de Washington.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Andrew Harnik / POOL / AFP

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Andrew Harnik / POOL / AFP / ANDREW HARNIK

El presidente Donald Trump declaró este martes 30 de septiembre, que “resucitará el espíritu guerrero” de las fuerzas armadas de Estados Unidos, “el espíritu que ganó y construyó esta nación”, enfatizó en un discurso ante la cúpula militar.

“Juntos, en los próximos años, vamos a transformar a nuestras fuerzas armadas en algo más fuerte, más recio, más rápido”, declaró Trump a los generales y almirantes estadounidenses reunidos en en encuentro poco habitual en Quantico, Virginia, en las afueras de Washington.

