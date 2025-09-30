Trump dice que “resucitará el espíritu guerrero” en las FFAA de Estados Unidos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Andrew Harnik / POOL / AFP / ANDREW HARNIK

El presidente Donald Trump declaró este martes 30 de septiembre, que “resucitará el espíritu guerrero” de las fuerzas armadas de Estados Unidos, “el espíritu que ganó y construyó esta nación”, enfatizó en un discurso ante la cúpula militar.

“Juntos, en los próximos años, vamos a transformar a nuestras fuerzas armadas en algo más fuerte, más recio, más rápido”, declaró Trump a los generales y almirantes estadounidenses reunidos en en encuentro poco habitual en Quantico, Virginia, en las afueras de Washington.

