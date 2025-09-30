Trump dice que “resucitará el espíritu guerrero” en las FFAA de Estados Unidos
El presidente dio estas palabras en Quantico, Virginia, en las afueras de Washington.
El presidente Donald Trump declaró este martes 30 de septiembre, que “resucitará el espíritu guerrero” de las fuerzas armadas de Estados Unidos, “el espíritu que ganó y construyó esta nación”, enfatizó en un discurso ante la cúpula militar.
“Juntos, en los próximos años, vamos a transformar a nuestras fuerzas armadas en algo más fuerte, más recio, más rápido”, declaró Trump a los generales y almirantes estadounidenses reunidos en en encuentro poco habitual en Quantico, Virginia, en las afueras de Washington.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles